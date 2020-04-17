Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar tahminini 6.51'den 6.93'e yükseltti.

Abone ol

Merkez Bankası Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar tahminindeki artış dikkat çekti.

Dolar yükseldi enflasyon geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde Yıl sonu dolar dolar tahmini 6.51'den 6.93'e yükselirken yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya geriledi.

Yüzde 0,6 küçülme

Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde yüzde 3,33'ten yüzde 0,6 küçülme olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.