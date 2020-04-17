Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi
Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar tahminini 6.51'den 6.93'e yükseltti.Abone ol
Merkez Bankası Nisan ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar tahminindeki artış dikkat çekti.
Dolar yükseldi enflasyon geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde Yıl sonu dolar dolar tahmini 6.51'den 6.93'e yükselirken yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya geriledi.
Yüzde 0,6 küçülme
Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde yüzde 3,33'ten yüzde 0,6 küçülme olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.
2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 60 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.