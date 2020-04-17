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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni uygulama başlıyor! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlar hakkında konuştu. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da şimdiye kadar 500 bin maske dağıtıldı. Bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim edilecek." dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2 sürecek sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni uygulamanın başlacağını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

İnsanlığın dönüm noktalarından birisine şahitlik ediyoruz.

Hep birlikte sabırla bu sürece uyum sağlamak için çalışıyoruz.

İstanbul'da 16,5 milyon nüfusa sahibiz.

Sevgili istanbullular, salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz.

Maske dağıtımında PTT'ler ve eczaneler aktif bir rol üstleniyor.

PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerden 7,5 milyon maske vatandaşlarımızdan teslim alındı. Bu akşama kadar 10 milyonu geçecek inşallah.

" 1 milyon 110 bin maskeyi teslim ediyoruz"

Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine 100 bin, Pazarcılar Odamıza 150 bin, Taksiciler Odamıza 200 bin, Fırıncılar Odamıza 150 bin, Su Satıcıları Odamıza 10 bin, HAVAŞ çalışanlarına 200 bin, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçi kardeşlerimize 150 bin, Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine 150 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.

Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak.

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