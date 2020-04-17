Başakşehir Şehir Hastanesi’nde geri sayım açılışa 3 gün kala kara yolları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kaynak yetersizliğini gerekçe göstererek yarım bıraktığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin kara yolu bağlantıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmişti. Söz konusu kara yolları hastanenin açılışını 3 kala gün yüzüne çıktı.