Başakşehir Şehir Hastanesi’nde geri sayım açılışa 3 gün kala kara yolları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nde geri sayım başladı. Açılışa 3 gün kala kara yolları ortaya çıktı. İmamoğlu yollar için 'yapamayız' demişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kaynak yetersizliğini gerekçe göstererek yarım bıraktığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin kara yolu bağlantıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmişti. Söz konusu kara yolları hastanenin açılışını 3 kala gün yüzüne çıktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı.
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Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi.
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Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı.
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