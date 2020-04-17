Fenerbahçe'de tüm yollar Erol Bulut'a çıkıyor! Yardımcıları da belli

Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe’de tüm yollar Erol Bulut'a çıkıyor.

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Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu artık iple çekiyor. Ancak ciddi bir planlama yapmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde ilk halledilmesi gereken mesele, teknik direktörlük olacak. Şu anda hem koronavirüs etkisi hem de mevcut ekonomik yapı nedeniyle adımlarını temkinli atmak zorunda olan kulüpte, Erol Bulut ismi artık daha yüksek sesle konuşuluyor.

Uyumlu ikili

Milliyet'in haberine göre; İlk olarak Erol Bulut; 2015-17 arası Başakşehir’de yardımcı antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu ile çalışmış ve çok iyi bir iletişim yakalamıştı. Sportif direktörlük yapması düşünülen Emre Belözoğlu’nun kafasındaki futbol yapısına da Erol Bulut’un uygun olduğu biliniyor.

“Fenerbahçe’den teklif alırsa, hocamızın yolunu gururla açarız”

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz aylarda genç teknik adamı işaret ederek, “Alanyaspor’un iyi ve başarılı bir teknik direktörü var. Eski futbolcumuz” ifadelerini kullanmıştı.Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bulut için Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da yeşil ışığı geçen hafta yaktı, “Fenerbahçe’den teklif alırsa, hocamızın yolunu gururla açarız” dedi.

''Hayalim büyük bir takım çalıştırmak''

Erol Bulut da son dönemde artık daha yüksek bir sesle, “Elbette hedefim ve hayalim büyük bir takım çalıştırmak. Buna da hazırım” sözlerini sarf ederek, Fenerbahçe taraftarı olduğunu da saklamıyor.

Tüm yollar Erol Bulut'a çıkıyor

Yabancı teknik adamların bütçe talebi, transferdeki istekleri, özellikle dövizdeki artış bir diğer önemli konu. Bu nedenlerle tüm yollar, TL bazında anlaşmaya sıcak bakan ve 1995-99 arasında forma giydiği Fenerbahçe’ye teknik direktörlük yapmak isteyen Erol Bulut’a çıkıyor.

Yardımcıları Yozgatlı ve Volkan Demirel

Sarı-lacivertli takımın başına geçmesi halinde Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’da birlikte çalıştığı isimlerle yola devam edecek Erol Bulut’un en büyük şansı da bu olacak. Zira teknik ekibi de Fenerbahçe camiasının içini bilen isimler... 2003-2007 arası Fenerbahçe ile 3 şampiyonluk kazanan Mehmet Yozgatlı ve Fenerbahçe tarihinde artık efsaneler arasında gösterilen Volkan Demirel’in Bulut’la çalışmasına kesin gözüyle bakılıyor. Her iki ismin de Fenerbahçeli olması avantaj olarak duruyor.

3 yabancı dil biliyor

45 yaşındaki Erol Bulut’un en önemli artılarından biri yabancı dil konusunda oldu. Almanca, İngilizce ve Yunanca bilen Bulut, takım içerisindeki yabancı oyuncular için avantaj sağlayacak. Yabancı dil konusundaki artıları da başkan Ali Koç, yönetim ve Emre Belözoğlu’nun yakından bildiği bir konu.

İlhamları Löw ve Pareira

Teknik direktörlük konusunda adım adım ilerleyen Erol Bulut, Fenerbahçe’de futbol oynadığı dönemler sayesinde Carlos Alberto Pereira ve Joachim Löw ile çalışmıştı. Teknik adamlık stilinde de bu iki hocadan ilham alan Bulut ayrıca daha önce tarz olarak Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman’a da saygı duyduğunu ifade etmişti.