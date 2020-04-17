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Bakan Ruhsar Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs sürecinde fırsatçılık yapıp fahiş fiyata artışına gidenler için "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.

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Pekcan, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek." ifadelerini kullandı.

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