HABER /  MEDYA
ADV Yılın en çok satan kitabı
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Süleyman Özışık'tan Cumhuriyet'in Fahrettin Altun haberine sert tepki haysiyetsizlik

Net Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Özışık, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 'Fahretttin Altun'un evi' ile ilgili habere sert tepki gösterdi. Özışık 'Bölgede 100 liralık yüzlerce ihale varken bunu yapan tek kişinin Fahrettin Altun olduğunu iddia etmek haysiyetsizce bir davranış.' dedi

Abone ol

Net Haber Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda Türkiye Gazetesi yazarı olan Süleyman Özışık, Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralandığını iddia ettiği arsa ile ilgili haberine isyan etti. Özışık Cumhuriyet Gazetesi'ni Fahrettin Altun ismi üzerinden yalana ve operasyon yapma ile suçladı.

İşte Özışık'ın sosyal medya hesabın üzerinde o tepkisi;

Savcılık soruşturma başlatmıştı

İSTANBULCumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait meskenin adres bilgilerini yayımladığı ve bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

İlgili Haberler
Cüneyt Özdemir'den Cumhuriyet'in Fahrettin Altun haberine tepki verdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Cumhuriyet gazetesine soruşturma' açıklaması Cumhuriyet gazetesi için soruşturma! Altun'un adresini göstermişlerdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sokağa çıkma yasağına saatler kala istanbul sokakları dolup taşıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni uygulama başlıyor! Vali Yerlikaya açıkladı
Fenerbahçe'de tüm yollar Erol Bulut'a çıkıyor! Yardımcıları da belli
Milli Savunma Bakanlığı yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi
Katili Gamze Pala'yı öldürmeden önce parktan gözetlemiş
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap Ercüment Ovalı'nın 'buldum' dediği ilaç için ne dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Pars Tan kimdir kaç yaşında Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğlu
Bartın'da sahibini hastane önünde bekleyen köpek ortadan kayboldu
Bakan Ruhsar Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili açıklama
Fitre nedir, fitre kimlere verilmez? 2020'de fitre ne zaman verilecek?
Milli Savunma Bakanlığı 18 teröristin öldürüldüğünü açıkladı
Oruç fidyesi nedir 2020 yılı oruç fidyesi günlük ne kadar oldu?
Yorumlar 4 yorum