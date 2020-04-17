Süleyman Özışık'tan Cumhuriyet'in Fahrettin Altun haberine sert tepki haysiyetsizlik

Net Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Özışık, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 'Fahretttin Altun'un evi' ile ilgili habere sert tepki gösterdi. Özışık 'Bölgede 100 liralık yüzlerce ihale varken bunu yapan tek kişinin Fahrettin Altun olduğunu iddia etmek haysiyetsizce bir davranış.' dedi

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Net Haber Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda Türkiye Gazetesi yazarı olan Süleyman Özışık, Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralandığını iddia ettiği arsa ile ilgili haberine isyan etti. Özışık Cumhuriyet Gazetesi'ni Fahrettin Altun ismi üzerinden yalana ve operasyon yapma ile suçladı.

İşte Özışık'ın sosyal medya hesabın üzerinde o tepkisi;

Cumhuriyrt gazetesi Fahrettin Altun ismi üzerinden yalana ve operasyona devam ediyor. Komşusu olan sanatçılar yalanlamasına rağmen hem de. Bölgede 100 liralık yüzlerce ihale varken bunu yapan tek kişinin Fahrettin Altun olduğunu iddia etmek haysiyetsizce bir davranış. pic.twitter.com/4ubXgZ74p5 — Süleyman ÖZIŞIK (@slymnoz) April 17, 2020

Savcılık soruşturma başlatmıştı

İSTANBULCumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait meskenin adres bilgilerini yayımladığı ve bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.