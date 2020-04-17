Sokağa çıkma yasağına saatler kala istanbul sokakları dolup taşıyor
İSTANBUL’da İçişleri Bakanlığı'nca alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar alışverişe akın etti.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü.
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İstanbul'da vatandaşlar market, kasap ve fırınların önünde kuyruk oluşturdu. Polis vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.
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Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor.
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Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların caddelerdeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
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