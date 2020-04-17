Cüneyt Özdemir'den Cumhuriyet'in Fahrettin Altun haberine tepki verdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından gerçekleştirdiği yayında,İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanan arsa ile ilgili ithamların haksız olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Fahrettin Altun hakkında Cumhuriyet gazetesinde çıkan habere değinen Özdemir, “Üsküdar’da Kuzguncuk’ta bir evi varmış. Evinin arkasında da bir arazi varmış, Vakıflar’dan kiralanmış. Orada pergole varmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelmiş yıkmış. Bu da haber oldu. ‘Nerede acaba?’ diye baktım, bir tane yalı fotoğrafı var... ‘Acaba’ dedim ‘Fahrettin Bey ve eşi yalıda mı oturuyor?’ Şahsen de tanışmıyorum bu arada. ‘Yalı herhalde’ dedim. Ama bakıyorum yıkılan yerin fotoğrafı yok. ‘Niye fotoğraf yok?’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Şükriye Tutkun'dan göremesem 'Geçekten bambaşka bir ortam var' diyeceğim

Daha sonra kendisinin de tanıdığı ve Kuzguncuk’ta Fahrettin Altun’un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun’un konuyla ilgili videolu olarak yaptığı açıklamayı gördüğünü anlatan Cüneyt Özdemir, “Şükriye Tutkun diyor ki ‘Biz aynı mahallede oturuyoruz. Fotoğrafta verdikleri yalı. Oysa Kuzguncuk’ta 45-50 metrekare üzerinde 3 katlı bir yerde oturuyorlar. Çocuklarını Kuzguncuk İlkokulu’na yolluyorlar. Arkadaki yer zaten mezbeleydi. Niye böyle bir haber çıktı anlamadık.’ Ben Şükriye Tutkun’dan görmesem ‘Allah Allah, gerçekten bambaşka bir ortam var’ diyeceğim.” şeklinde konuştu.

“Fahrettin Altun ve eşinin uğradığı haksızlığa kaç yazar değinmiş?"

Hakkında koruma kararı olan üst düzey kamu görevlisinin ikametgah adresinin ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terör örgütlerine hedef göstermek” suçundan soruşturma başlattığını da aktaran Cüneyt Özdemir, şunları kaydetti:

“Yani demek istediğim şu: Bir haber var ortada. Haberin ne kadarı doğru ne kadarı yanlış ancak iki gün sonra haberimiz oluyor. Ki şu anda iktidarda güya en güçlü ismin başına bu geliyorsa Türkiye’de herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Daha vahimini söyleyeyim ben size. ‘Fahrettin Bey’in ve eşinin uğradığı bu haksızlığa kaç yazar değinmiş?’ dedim. Öyle ya normal şartlarda hükümeti destekleyen yazarlar, önünde sıraya giriyorlar. Aradık aradık iki tane bulduk. İki yazar tweet atmış. Demişler ki ‘Burada bir haksızlık var.’ Onlar da Emin Pazarcı ile Ersoy Dede. ‘Şu hale bak’ dedim ya… Kendisini tanımam etmem ama Fahrettin Altun’u, yapılan haksızlığa karşı bile biz savunuyoruz. Haksızlığa haksızlık diyoruz. Kardeşim, kuyruğa girmesini biliyorsunuz. Haksızlığa uğradığı zaman bir tweet atmaya da eliniz varmıyor mu? Bence yapılan haber doğru bile olsa abartılı. Yani yapılan haksızlığa karşı Fahrettin Altun’u savunması bize düştü.”