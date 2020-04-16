DÜNYA

Kontrolden çıkan TIR'ın kaza anı saniye saniye kamerada

Rusya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yoldan çıkarak köprü korkuluklarına çarptı ve nehre uçtu. Polisten yapılan açıklamada, sürücünün yaşamını yitirdiği; ölüm nedeninin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yoldan çıkarak köprü korkuluklarını kırdı. TIR Neva Nehri'ne düştü. Polisten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki sürücünün cansız bedeni TIR'dan çıkarıldı. Sürücünün direksiyon başında mı yoksa kaza nedeniyle mi hayatını kaybettiğinin henüz belirlenemezken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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