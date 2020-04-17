BİLİM - TEKNOLOJİ

Kara delik ile yıldızların dansı ilk kez görüntülendi

Avrupa Güney Gözlemevi, ilk kez devasa bir kara delik etrafında yıldızların "dansını" gözlemledi: "Einstein'ın Genel Görelilik Teorisini kanıtlıyor"

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi ilk kez bir yıldız ile kara delik arasındaki etkileşimi gözlemledi.

Astrofizikçi yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bu keşif neden önemli? Devasa bir kara delik olduğuna dair çokça kanıt bulunuyor. Ama bunu söyleyebilmek için iki şeyi göstermemiz gerekiyor. Bir madde hem devas büyüklükte olacak hem de komapkt olacak. Einstein'ın Genel İzafiyet Teorisi, doğal olarak gerçekleşen bu olayı formüle eder."

Yeni keşif 27 yıllık araştırma sonucunda geldi. Birkaç yıldızın dev kütle çekiminin de etkisiyle Sagittarius A kara deliğinin yörüngesinde döndüğü görüldü. Yani kendilerinden büyük olan kara deliğin uzay-zaman-düzleminde yarattığı bükülmeyi takip ediyorlar.

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