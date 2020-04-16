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İstanbul Avcılar'daki metrobüs kazası böyle görüntülendi

İSTANBUL Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı saniye saniye yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar'da kontrolden çıkan bir metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı, metrobüs seferleri durdu.

Kazanın ardından yüzlerce vatandaş yürümek zorunda kalınca sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Tüm yaşananlar havadan görüntülenirken kaza anına ait yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde kaza anı saniye saniye yer alıyor.

İBB'den açıklama: "Şoför baygınlık geçirdi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Baygınlık geçiren şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kazanın meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada şöyle:

"16.55’te Metrobüs hattındaki İBB Sosyal Tesisleri ile Küçükçekmece istasyonları arasında karşı yönlerden gelen iki aracımız çarpıştı. Üzücü kazada 2 yolcu ve her iki aracın şoförü yaralandı. İlk belirlemelere göre kaza bir şoför arkadaşımızın baygınlık geçirmesi üzerine yaşandı. Kazanın ardından otobüste sıkışan şoför arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Aldığımız bilgilere göre; kazada yaralanan 2 yolcu ve 2 şoförün durumları iyi. Baygınlık geçirdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kazaya sebebiyet verdiği belirlenen şoförümüzün de durumu iyi. Metrobüs hattımız her iki yöne de trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor."

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