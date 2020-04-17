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Felipe Melo: Galatasaray'a geri döneceğim

Palmeiras’ta forma giyen Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo, konuk olduğu canlı yayında sarı-kırmızılı kulübü unutamadığını vurguladı.

Kariyerine ülkesinin Brezilya takımlarından Palmeiras'ta devam eden Felipe Melo, katıldığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Juventus mu Galatasaray mı?" sorusuna yanıt veren Melo, "Galatasaray benim kalbim. Cimbombom!" dedi. Brezilyalı yıldız, bir gün Galatasaray'a geri döneceğini de vurguladı.

"Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray"
Melo 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsledikleri maçı hatırlatıp, "Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü." diye konuştu.

6 tonun üzerinde gıda yardımı
Öte yandan Melo, ülkesinde corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara yardımlarda bulundu. 6 tonun üzerinde gıda yardımı yapan 36 yaşındaki futbolcu, Sao Paolo şehrindeki corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik ve sağlık sorunları yaşayan topluluklara bağışlarda bulundu.

Galatasaray formasıyla 154 maça çıkan Felipe Melo, 18 gol attı ve 12 asist yaptı

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