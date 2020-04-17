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Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki yaşlı kadın alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsle mücadelede güzel haberler gelmeye devam ediyor. 82 yaşındaki Pervin Bekar korona virüse karşı hastanede verdiği mücadelesini kazandı. Hastaneden taburcu olan yaşlı kadını sağlık ekipleri alkışlarla uğurlarken, yaşlı kadın sağlıkçılara, " Hakkınızı helal edin" dedi.

82 yaşındaki Pervin Bekar, üç hafta önce korona virüse yakalandı. Yaşlı kadın hemen Kadıköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Üç haftalık mücadelesi sonrası yaşlı kadın korona virüsü yendi. Bekar, alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Taburcu olduğu sırada renkli görüntüler oluştu. Yaşlı kadın sağlık personeline ,"Hakkınızı helal edin " diye seslendi. Bu mutlu anları ise yaşlı kadının yakınları sosyal medyadan paylaştı.

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