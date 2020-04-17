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Rize'de Gamze Pala'yı öldüren katil parktan gözetlemiş

RİZE’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı (46) aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar’ın (37) cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar, ifadesinde Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü savundu.

Çok defa arkadaşlık teklif ettiği Pala'nın kendisini reddetmesini hazmedemediğini söyleyen Dalançıkar'ın kadını, mesajlar gönderip, telefonla arayarak ve takip ederek rahatsız ettiği belirlendi. 

Sosyal medya hesaplarında, isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görülen Savaş Dalançıkar'ın cinayetten kısa süre önce öğretmenevi karşısındaki parkta beklediği ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan Dalançıkar, parkta hem telefonla konuşuyor, hem de Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmenevini gözetliyor. Dalançıkar’ın Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği saptandı.  

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