Rize'de Gamze Pala'yı öldüren katil parktan gözetlemiş

Dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar, ifadesinde Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü savundu.

Çok defa arkadaşlık teklif ettiği Pala'nın kendisini reddetmesini hazmedemediğini söyleyen Dalançıkar'ın kadını, mesajlar gönderip, telefonla arayarak ve takip ederek rahatsız ettiği belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında, isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görülen Savaş Dalançıkar'ın cinayetten kısa süre önce öğretmenevi karşısındaki parkta beklediği ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan Dalançıkar, parkta hem telefonla konuşuyor, hem de Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmenevini gözetliyor. Dalançıkar’ın Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği saptandı.