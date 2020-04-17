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Mehmet Öz'den skandal öneri! Okulları açın sadece 1.7 milyon çocuk ölsün

Dünyada tanınan Türk doktorlardan Mehmet Öz, ABD'de bir televizyona yaptığı açıklamada kan donduran bir öneride bulundu. Mehmet Öz, okulların açılması gerektiğini savunarak "Bu durumda çocukların 'sadece' yüzde 2'si veya 3'ü ölür" dedi büyük tepki çekti.

Fox News kanalına konuşan Dr. Mehmet Öz, ortalığı fena karıştırdı. Koronavirüs sebebiyle kapanan okulların yeniden açılması gerektiğini savunan Öz, bu durumda çocukların ‘sadece’ yüzde 2 veya 3'ünün ölebileceğini ifade etti. Öz'ün sözleri ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyadan Dr. Öz'e birçok tepki geldi.

‘Sadece 1.7 milyon çocuk' ediyor

Dr. Öz'ün verdiği ölüm oranına göre, okullar açıldığında, ABD'de ilkokul, ortaokul ve liselere giden yaklaşık 1.7 milyon çocuğun Koronadan ölümü anlamına geliyor.

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