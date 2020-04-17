Kayseri'de cezaevinden tahliye oldu yolda ecel yakaladı

Pars Tan kimdir kaç yaşında Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğlu

Bakan Ruhsar Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili açıklama

Fitre nedir, fitre kimlere verilmez? 2020'de fitre ne zaman verilecek?

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