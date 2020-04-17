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Kayseri'de cezaevinden tahliye oldu yolda ecel yakaladı

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KAYSERİ'de cezaevi tahliyesi sonrası evine gitmekte olan Ş.K.'nın bulunduğu otobüs arıza yaptı. Arıza sonrası bagajdan bavulunu almak isteyen Ş.K. isimli vatandaşa o sırada arkadan gelen otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

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Kayseri'de, Ceza İnfaz Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle cezaevinden tahliye edilen Ş.K, evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Elazığ Açık Cezaevi'nde kalan Ş.K, Ceza İnfaz Yasası'nın yürürlüğü girmesiyle tahliye edilen Ş.K'nin, evine gitmek için bindiği yolcu otobüsü, Kayseri- Malatya yolunun 45'inci kilometresinde Karatay mevkiinde arıza yaptı.

Bavulunu alırken otomobil çarptı

Otobüs, emniyet şeridine çekildi. Otobüsün bagajından bavulunu almak isteyen Ş.K.'ye, bu sırada arkadan gelen H.T'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Ş.K, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü H.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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