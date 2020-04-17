Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.