HABER /  POLİTİKA
ADV Yılın en çok satan kitabı
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü

ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan fena açıldı: İktidarın dışarıda ne olduğuna bakacak yüzü yok
Süleyman Özışık'tan Cumhuriyet'in Fahrettin Altun haberine sert tepki haysiyetsizlik
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni uygulama başlıyor! Vali Yerlikaya açıkladı
Fenerbahçe'de tüm yollar Erol Bulut'a çıkıyor! Yardımcıları da belli
Milli Savunma Bakanlığı yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankasından Koronavirüse karşı ilave tedbirler
MHP'li Cemal Enginyurt berberler için 'nöbet usulü' çalışma istedi
Tokat'ta Çaykıyı köyü karantina altına alındı
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kenevir esanslı sıvı sabun üretildi
Zekat nedir nasıl belirlenir, zekat ne zaman ödenir?
Fitre nedir, fitre kimlere verilmez? 2020'de fitre ne zaman verilecek?
Yorumlar 2 yorum