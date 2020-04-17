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Bartın'da define ararken sosyal mesafe cezasıyla karşılaştılar

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BARTIN'da, define bulma umuduyla ormanlık alanda kaçak kazı yapan 7 kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

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Bartın Ulus ilçesine bağlı Dibektaş köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda M.K., N.K., D.C., K.U., M.U. M.K. ve H.K kazı yaparken suçüstü yakalandı. 7 kişinin kazıda kullandığı jeneratör ve aletlere el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi. 'İzinsiz kazı yapmak' suçundan karakolda ifadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

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