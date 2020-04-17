Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları açıkladı sayı çok yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosunu açıklardı. Son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 353 kişiye daha Covid-19 tanısı kondu...

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 14:00'de başlayan video konferans toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından Türkiye'nin son koronavirüs takvimini ve yeni önlemleri canlı yayında açıklıyor. Türkiye'nin 31 şehrinde bu gece saat 24:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlayacak. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

- Küçük bir pazar yerinden tüm dünyayı istila eden virüs 38 gündür ülkemizde. Şu an 81 ilimizde, mahallelerimizde.

- Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmeyen kahramanlarıdır. Bunu unutmayın.

Sokağa çıkma yasağı sonuç verdi

- 65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.

- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

Toplamda 8 bin 631 kişi iyileşti

- Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu.

- Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi.

Bugün 126 kişi daha hayatını kaybetti...

- Bu saat itibariyle son 24 saatte ölen kişi sayısı 126 olurken, bugünkü vakasayısı 4 bin 353 olarak gerçekleşti. Böylece toplam vefat sayısı bin 769'a çıkarken, toplam vaka sayısı da 78 bin 546 kişiye çıktı...

- Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak.

- İyileşen hasta sayımız yakında 10 binin üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?

(Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağına ilişkin tavsiyesi oldu mu? 23 Nisan'la sokağa çıkma yasağı birleştirilecek iddiası) Gündeme gelmedi. Zannederim haftaya gündeme gelir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil. Tavsiye kurumu. 23 Nisan'la ilgili de gündeme gelmedi. Zannederim ki haftaya gündem olabilir.

Tomografi sonucuna göre pozitif teşhisi konuyor mu?

Net açıklayayım... Bir başından beri Bilim Kurulu'muzun öneri veyaklaşımlarıyla götürmeye çalıştık. Hangi hastanın şüpheli görüleceği, COVİD'li olduğu gün be gün bu algoritmanın değiştiğini bilmiş olalım. Hem şüpheli vakayı hem tedaviyi sürekli güncelleyen tüm Türkiye'de hekim arkadaşların, kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil, herkesin 1 hastaya ne zaman test yapılması, ne zaman entübe edilmesi gibi konular stabilize edildi. Şırnak'taki hekim de Kars'taki hekim de, hastaya yaklaşımı Bilim Kurulu tarafından rehber eşliğinde stabilize edildi. Yeni tedaviye başladığımızda tüm Türkiye'de başlamış oluyoruz. Semptomu varsa, hastayı şüpheli görüyoruz. Tomografide bulgu olma durumu zorunlu değil. Temaslı ve semptomu varsa bizim için o da şüpheli. İlla tomografi pozitif olunca test yapılır diye bir kural yok.

Hayat ne zaman normale döner?

Tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Şu an rakamları hepimiz biliyoruz. Bu rakamlarla geldiğimiz durumu da biliyoruz. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. Devamında dünya örneklerinden edindiğimiz tecrübe ile iki haftalık bir plato dönemi olacağını devamında 2-3 hafta içinde düşeceğini tahmin ediyoruz. Tedbiri elden bırakmamalı yeni bir dalgaya asla müsaade etmemeliyiz. Bu sağlanabilirse erken dönemde hayat normale döner diye düşünüyoruz.

Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı... Toplantıda son gelişmeler ele alındı... Bilim Kurulu üyeleri, toplantıya video konferans yöntemiyle katılırken o anlara ait görüntüler yayınlandı.