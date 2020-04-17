Ankara'da yaşlı bakım merkezindeki yangın korkuttu

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 40 kişinin kaldığı huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde çıkan yangın korkuttu. Can kaybı ve yaralanan olmazken, yaşlıların tamamı kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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ANKARA'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 Sokak'ta bulunan 3 katlı özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen; nedeni henüz belirlenemeyen yangının başlamasıyla birlikte binanın bazı bölümleri dumanla kaplandı. Yangını fark eden görevliler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, huzurevinde kalan yaşlıları tahliye etmek için de çalışma başlattı. Yaşlıların bir kısmı yürüyerek, bir kısmı tekerlekli sandalye, bir kısmı da sedyeler ile dışarıya çıkarılıp, bahçede yere yatırıldı.

Huzurevi sakinlerine önce huzurevi görevlileri, daha sonra da gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Bahçede yan yana yatırılan huzurevi sakinleri, daha sonra kontrol amacıyla ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği, yangına ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" denildi.