HABER /  SPOR
ADV Yılın en çok satan kitabı
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

İrfan Can Kahveci'den 300 aileye gıda yardımı

Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcunun bağışladığı gıda kolileri, Muğla'ya ulaştı. Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, "İrfan Can Kahveci sayesinde 7 ilçemizdeki 300 aileye yardım eli uzatmış olacağız." dedi.

Abone ol

Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir sezon geçiren Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışladı.

Muğla'ya ulaşan gıda kolileri, Kızılay ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Türk Kızılay Muğla Şubesi Başkanı Yusuf Kayacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın twitter hesabından yardım kampanyası başlatıp, Kızılay'a bağış yaptığını hatırlattı.

Futbolcular arasında çığ gibi büyüyen kampanyaya Türkiye liglerinde oynayan birçok ismin katıldığını ifade eden Kayacık, Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin de Türk Kızılaya 300 gıda kolisi bağışlayıp, bu yardımın Muğla'ya gönderilmesini tercih ettiğini vurguladı.

Yardımların dağıtımı başladı Kızılay'ın Muğla'da 7 şubesinin olduğunu belirten Kayacık, "Dün akşam saatlerinde gelen kolilerin dağıtımı, bu sabah itibarıyla Köyceğiz ilçemizin kırsal mahallelerinde başladı. İrfan Can Kahveci sayesinde 7 ilçemizdeki 300 aileye yardım eli uzatmış olacağız." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci ve kampanyaya katılan tüm sporcu ile kulüplere teşekkür eden Kayacık, "Bağışlarınızı Kızılaya yapın. Kızılaya yaptığınız bağışların en sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığından emin olun. Bunu gerçekten dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Yardımseverlerimizi, iş adamlarımızı Türk Kızılay Muğla Şubesi'ne yardıma davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayacık, Vefa Destek Grupları ile birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yürütülen yardım faaliyetlerinin, Kovid19'la mücadele sürecinde işini kaybedenlere öncelik verilerek süreceğini sözlerin ekledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan fena açıldı: İktidarın dışarıda ne olduğuna bakacak yüzü yok
Süleyman Özışık'tan Cumhuriyet'in Fahrettin Altun haberine sert tepki haysiyetsizlik
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni uygulama başlıyor! Vali Yerlikaya açıkladı
Fenerbahçe'de tüm yollar Erol Bulut'a çıkıyor! Yardımcıları da belli
Milli Savunma Bakanlığı yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentisi
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetim
Fidye nedir Diyanet 2020 günlük oruç fidyesi ne kadar?
WhatsApp'tan bomba yeni özellik çoklu görüntülü konuşma
Hazine ve Maliye Bakanlığı kurumlar vergisi ödemelerini 1 Haziran'a kadar uzattı
Bartın'da define ararken sosyal mesafe cezasıyla karşılaştılar
Pars Tan kimdir kaç yaşında Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğlu
Yorumlar