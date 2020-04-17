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İstanbul polisinden tulum ve maske baskını

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tuluma el koydu.

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İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumu ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin deniz yoluyla yüklü miktarda medikal ürünü yurt dışına çıkararak yüksek fiyattan satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Avcılar'daki Ambarlı Limanı gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumuna el konuldu.

Ürünleri yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, ele geçirilen ürünlerin de sayımına devam edildiği bildirildi.

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