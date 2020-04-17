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Samsun'da 99 yaşındaki Fatma nine koronavirüsü yendi

İhlas Haber Ajansı
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SAMSUN’da 99 yaşındaki Fatma nine, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

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99 yaşındaki Fatma Ay, yaklaşık 10 gün önce ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Vezirköprü Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan testler ve tetkikler sonucunda Kovid-19 teşhisi koyulan 99 yaşındaki hasta, Vezirköprü Devlet Hastanesine yatırılarak tedavisine başlandı.

10 günlük tedavi sonrası hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden, 14 gün izolasyon önerisiyle taburcu edildi.

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