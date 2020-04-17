Samsun'da 99 yaşındaki Fatma nine koronavirüsü yendi
SAMSUN’da 99 yaşındaki Fatma nine, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.Abone ol
99 yaşındaki Fatma Ay, yaklaşık 10 gün önce ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Vezirköprü Devlet Hastanesine başvurdu.
Yapılan testler ve tetkikler sonucunda Kovid-19 teşhisi koyulan 99 yaşındaki hasta, Vezirköprü Devlet Hastanesine yatırılarak tedavisine başlandı.
10 günlük tedavi sonrası hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden, 14 gün izolasyon önerisiyle taburcu edildi.