TRT Belgesel’den çarpıcı bir yapım: Küresel Tehdit

TRT Belgesel’de yine çok konuşulacak bir belgesel ekrana gelecek. Türkiye ve dünya gündemine damga vuran ve tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs, TRT Belgesel’de incelenecek.

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Marketteki ürünlerde, paranın yüzeyinde, cep telefonlarında, kısaca dokunulan her şeyin üzerinde yer alan bu virüs insan hayatını tehlikeye atıyor. Bu esrarengiz virüs, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil, yüzyılın salgını. Küresel Tehdit belgeseli, bu virüsün tüm ayrıntılarını çarpıcı bir şekilde ekrana getirecek.

Virüsün kıtalar arası yolculuğu, yapılan fedakarlıklar, kriz dönemindeki alınan zorlu kararlar ve hiç duyulmamış ilham kaynağı hikayeler; Küresel Tehdit belgeselinde izleyici ile buluşacak.

6 bölümden oluşan ve yaşanılan zorlu mücadeleyi aktaran belgesel, salgına farklı bir perspektiften bakılmasını sağlayacak. İlk kez yarın saat 12.35’te ekrana gelecek Küresel Tehdit belgeselinin ilk bölümünde; Çin’de başlayan bu hastalığın, milyonluk bir şehrin nasıl karantinaya alınmasına yol açtığı işlenecek.