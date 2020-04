Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede Ortak Bildiri kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'la mücadele 'Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Kovid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki 'Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi.

Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

Held 5th teleconference meeting of International Coordination Group on#COVID19. Discussed steps to be taken for the recovery of global economy in the aftermath of #COVID19.

Adopted Joint Declaration on our fight against this pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/dUOlmJuTaN