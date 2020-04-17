HABER /  POLİTİKA
ADV Yılın en çok satan kitabı
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede Ortak Bildiri kabul edildi

Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan 'Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki 'Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu. 

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'la mücadele 'Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Kovid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki 'Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi.

Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ercüment Ovalı’dan yapılan eleştirilere yanıt: İlaç bulmadık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Salgın nasıl kontrol altına girer?
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına ne kadar destek verdi?
Putin'den korkutan koronavirüs açıklaması
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddiası
Mehmet Öz, tepki çeken açıklaması sonrası özür diledi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul polisinden tulum ve maske baskını
Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde
İtalya'da 24 saatte Corona Virüsten 575 can kaybı daha
Samsun'da 99 yaşındaki Fatma nine koronavirüsü yendi
TRT Belgesel’den çarpıcı bir yapım: Küresel Tehdit
Cuma günü çekilecek tesbihler ve zikirler hangisi?
Yorumlar