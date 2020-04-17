Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede Ortak Bildiri kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan 'Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki 'Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'la mücadele 'Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Kovid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki 'Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi.
Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.
Held 5th teleconference meeting of International Coordination Group on#COVID19. Discussed steps to be taken for the recovery of global economy in the aftermath of #COVID19.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 17 Nisan 2020
Adopted Joint Declaration on our fight against this pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/dUOlmJuTaN