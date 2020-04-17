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CHP'li Öztunç o görüntülere tepki gösterdi

Kahramanmaraş Sır Barajı kimyasal atıklar nedeniyle siyaha büründü. CHP Milletvekili Ali Öztunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

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Ali Öztunç twitterdan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bu görüntüler Kahramanmaraş sır barajından. Maalesef sanayi tesislerinin kimyasal atığı bu görüntülere sebep oluyor.Defalarca çağrı yaptım, mücadele ettim ama maalesef ne Çevre Bakanlığı ne de Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi duyarlılık göstermedi.

Suç duyurusunda bulunacağım

Bu çevre katliamının sorumluları sadece fabrikalar değil aynı zamanda duyarsız kalan kamu görevlileridir. Bu nedenle bu kamu görevlileri hakkında da suç duyusunda bulunacağım. Bunu yapmaya mecbur bırakıldım maalesef.

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