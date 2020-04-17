CHP'li Öztunç o görüntülere tepki gösterdi
Kahramanmaraş Sır Barajı kimyasal atıklar nedeniyle siyaha büründü. CHP Milletvekili Ali Öztunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.Abone ol
Ali Öztunç twitterdan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Bu görüntüler Kahramanmaraş sır barajından. Maalesef sanayi tesislerinin kimyasal atığı bu görüntülere sebep oluyor.Defalarca çağrı yaptım, mücadele ettim ama maalesef ne Çevre Bakanlığı ne de Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi duyarlılık göstermedi.
Suç duyurusunda bulunacağım
Bu çevre katliamının sorumluları sadece fabrikalar değil aynı zamanda duyarsız kalan kamu görevlileridir. Bu nedenle bu kamu görevlileri hakkında da suç duyusunda bulunacağım. Bunu yapmaya mecbur bırakıldım maalesef.
1-Bu görüntüler Kahramanmaraş sır barajından. Maalesef sanayi tesislerinin kimyasal atığı bu görüntülere sebep oluyor.Defalarca çağrı yaptım, mücadele ettim ama maalesef ne Çevre Bakanlığı ne de Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi duyarlılık göstermedi. @GulizarBicer @veliagbaba pic.twitter.com/Xn3fbOdQ1a— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) April 17, 2020