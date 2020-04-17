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Trump: Çin'deki koronavirüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok

Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin açıklandığından farklı ve ABD'den de çok daha yüksek olduğunu belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıktığı ülke olan Çin'e yönelik açıklamada bulundu.

Yeni tip koronavirüs için 'görünmez düşman' ifadesini kullanan Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çin, görünmez düşmandan dolayı yaşamını kaybeden kişilerin sayısını iki kat artıran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz."

Vuhan ölü sayısını revize etmişti

Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresi, virüse ilişkin ölü sayılarını bugün revize etmişti.

İdare, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olduğunu duyurmuştu. Böylece Çin genelindeki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 4 bin 632'i bulmuştu.

Kovid-19 salgınının 'merkez üssü' konumunda bulunan ABD'de ise 33 bin 286 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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