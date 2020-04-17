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Müzisyen Seyhan Karabay hayatını kaybetti

Müzisyen Seyhan Karabay 74 yaşında yaşamını yitirdi. Uğur Dikmen, Cem Karaca, Cahit Berkay, Atilla Engin ve Selda Bağcan gibi pek çok isimli yolu kesişmiş olan Karabay son olarak Bodrum’da yaşıyordu.

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Karabay, 1968-1970 yılları arasında Cem Karaca ile beraber Apaşlar grubunda gitar çaldı.

70’te ise yine Cem Karaca ile Kardaşlar grubunu kurdu. 70’li yıllarda sinema filmlerinde de oynayan Karabay, Seyyal Taner ve Sedat Avcı ile de 25. Saat grubunu kurdu.

Müzisyen 1983 yılından beri Bodrum’da yat kaptanlığı ve tekne kiralama gibi işler yapıyordu.

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