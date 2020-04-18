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Nobel ödüllü doktordan Çin'e koronavirüs suçlaması

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyledi.

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Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.

Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

"Aides'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir"

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.

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