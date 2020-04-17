HABER /  GÜNCEL
ADV Yılın en çok satan kitabı
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

FETÖ'nün kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik aranan kilit isimlerinden Rahmi Bıyık’ın Londra’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Abone ol

FETÖ’nün kilit ismi olarak bilinen ve araması bulunan Rahmi Bıyık, yaşadığı Londra kentinde korona virüse (Covid-19) yakalandı. Tedavi altına alınan Bıyık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 

FETÖ'ye ait olduğu bilinen HÜRSİAD (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bıyık aynı zamanda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imamı olarak biliniyordu. Bunun yanı sıra bir sürede Büyük Birlik Partisinde (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bıyık’ın adı son olarak Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterildiğinde geçmişti.

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün ise Mansur Yavaş'ın CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasını sağlayan isimler arasında gösterdiği Rahmi Bıyık, açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden dolayı aranıyordu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'da yaşayan Zekeriya Kılınç'a Türkiye sahip çıkmayı bildi
Ercüment Ovalı’dan yapılan eleştirilere yanıt: İlaç bulmadık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Salgın nasıl kontrol altına girer?
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına ne kadar destek verdi?
Putin'den korkutan koronavirüs açıklaması
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Trump: Çin'deki koronavirüs ölümleri açıklananın çok ötesinde ve ABD'den daha çok
CHP'li Öztunç o görüntülere tepki gösterdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede Ortak Bildiri kabul edildi
İstanbul polisinden tulum ve maske baskını
Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde
23 Nisan şiirleri kısa 2-4 kıtalık 23 Nisan sözleri
Yorumlar