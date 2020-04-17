Ercüment Ovalı’dan yapılan eleştirilere yanıt: İlaç bulmadık

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bir aydır üzerinde çalıştıkları Dornaz Alfa ilacının kronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı. Açıklama sonrası Ovalı’ya çok sayıda uzman isimden tepki geldi. Son olaraksa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisini eleştirerek insanların umuduyla oynanmaması gerektiğini söyledi.

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Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, laboratuvarda yaptıkları araştırmalar sonucunda koronavirüse karşı kullanılmasını tavsiye ettiği etkili bir ilacın adını paylaşarak, ‘Acilen klinik testlere alınmalı’ dedi. Ovalı’nın bu paylaşımı tartışmalara neden oldu.

Fahrettin Koca tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı basın toplantısında ‘ilaç’ tartışmalarına katıldı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı‘nın tavsiye ettiği ilaç çalışması ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç ve aşı işi, hem milli hem de ciddi bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz” dedi.

‘Biz ilaç bulmadık’

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi. Ovalı, “Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık” dedi. Ovalı, herhangi bir ilaç bulmadıklarını kaydetti.

Ovalı’nın açıklamaları şöyle:

“16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir. Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık” diyen Ovalı, şöyle devam etti:

“Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Kovid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi. Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir.”