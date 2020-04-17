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Mehmet Öz, tepki çeken açıklaması sonrası özür diledi

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ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz katıldığı bir televizyon programında okulların açılmasına ilişkin sözleriyle tepki topladı. Doktor Öz okulların açılmasıyla ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün yaptığı son açıklama tepki topladı.

Fox News kanalına konuşan Dr. Mehmet Öz, corona virüs salgını nedeniyle ABD'de kapatılan okulların yeniden açılması gerektiğini söyledi.

'Okullar açılsın, çocukların yüzde 2-3'ü ölür

Ünlü kalp cerrahı, "Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir sorun olmadan açılmalı örneğin okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Lancet dergisinde yeni bir makale gördüm. Makalede okulların açılmasının toplam ölüm sayısını yüzde 2-3 arasında artıracağı ifade ediliyordu" dedi.

Doktor Öz konuşmasının devamında, "Bu ölüm oranı bazı arkadaşlar için kabul edilebilir bir oran” şeklinde konuştu. Mehmet Öz'ün canlı yayında yaptığı bu açıklama izleyicilerden tepki topladı.

'Yanlış konuştum, özür dilerim'

Mehmet Öz tepkiler üzerinden sosyal medya platformu Twitter üzerinden özür mesajı paylaştı. Öz mesajında, "Okulların açılmasının riskleri üzerine yaptığım yorumlar insanların aklını karıştırdı ve amacının dışına çıkarak onları üzdü. Yanlış konuştum" ifadelerini kullandı.

Öz'ün bu sözleri tepki çekse de sosyal medyada Öz'ün sözleri çarpıtılarak "Çocukların yüzde 2-3'lük kısmı ölür. Bu kabul edilebilir bir oran" dediği iddia edilmişti.

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