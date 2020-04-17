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Samsun'da 99 yaşındaki Fatma Ay koronavirüsü yendi

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Samsun'da 99 yaşındaki Fatma Ay, koronovirüsü yendi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek ateş ve nefes darlığı öyküsüyle hastaneye gelen ve koronavirüs tedavisi gören Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

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SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 99 yaşındaki Fatma Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

İlçede yaşayan Fatma Ay, 10 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle  Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan test ve tetkikler sonucunda yaşlı kadına koronavirüs teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Ay, hastalığı yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan Ay, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilip, evine gönderildi. Fatma Ay'ın 14 gün süreyle evinde karantinada kalacağı belirtildi.

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