Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi
Polis ekiplerince koronavirüsle mücadele kapsamında gece 12'de başlayan sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza uygulandı.Abone ol
Yasağın başlamasının ardından İstanbul'da polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı.
İzinleri olup olmadığını kontrol etti
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Anadolu Yakası'nda saat 00.00'dan sonra araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu.
Olmayanlara ceza kesti
İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.
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Foto Galeri Sokağa çıkma yasağı 31 şehirde başladı! Çıkana ceza kesilecek