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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi

Polis ekiplerince koronavirüsle mücadele kapsamında gece 12'de başlayan sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza uygulandı.

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Yasağın başlamasının ardından İstanbul'da polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı.

İzinleri olup olmadığını kontrol etti

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Anadolu Yakası'nda saat 00.00'dan sonra araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu.

Olmayanlara ceza kesti

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

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