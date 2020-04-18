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Sokağa çıkma yasağı başladı sokağa çıkana kaç lira ceza kesilecek kim kesecek

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bu geceden başlayarak pazar günü saat 24:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? İşte sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm detaylar...

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak il merkezinde bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ilinde bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı 19 Nisan 24:00'a kadar devam edecek.

Sokağa çıkma yasağının kapsamı

Son dakika haberine göre büyükşehir statüsündeki 30 şehir ile (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklandı.

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