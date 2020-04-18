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İngiltere'nin Çin'den aldığı testler bozuk çıktı! 16 milyon sterlini geri istiyor

ÇİN'e ait iki firmadan alınan ve kişinin virüsü kaptıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösteren testlerin denemelerde doğru sonuç vermediği belirlendi. Olay sonrası yetkililer, ödenen 16 milyon sterlinin iadesi için çalışma başlattı.

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Öte yandan İngiltere'nin güvenilir ve hızlı sonuç veren antikor testi üretme çalışmaları ise hala sonuçlanmadı.

'Oyunun kurallarını değiştirecek' demişti

Başbakan Boris Johnson, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında antikor testlerinin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini söylemişti. Johnson, 24 Mart'taki açıklamasında da bu testlerin yakında satışa sunulacağını belirtmişti.

2 test yapılıyor

Kovid-19 için 2 tür test yapılıyor. Bunlardan antijen testi, kişide virüs olup olmadığını, antikor testi de bağışıklık sistemi tarafından ilgili virüse karşı oluşturulan proteinlerin bulunup bulunmadığını gösteriyor. Antikor denen bu proteinlerin varlığı, kişinin hastalığı atlattığı anlamına geliyor.

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