Tahliye olduğu günün akşamında vuruldu! Kanlar içinde yere yığıldı

İZMİR Bornova'da Aşkın Uyguner, infaz yasası kapsamında cezaevinden tahliye edildiği günün akşamında silahla ayağından vurularak yaralandı.

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Olay Bornova Erzene mahallesi 37 sokakta önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Kapıyı tekmeleyerek çaldı ve vurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle yayınlanan genelgeyle cezaevinden tahliye edilen Aşkın Uyguner, sevinçle gittiği evinde otururken gece yarısı kapısı biri tarafından tekmelenerek çalındı.

Kapıyı açtığında daha önce tanımadığı, kimliği belirsiz bir kişinin silahla kendisine ateş etmesi üzerine Uyguner kanlar içinde yere yığıldı. Sağ bacağından yaralanan Uyguner, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ateş eden kişiyi tanımıyorum"

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Uyguner, kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını, cezaevinden yeni çıktığını ve evinde otururken dış kapının tekmelendiğini duyduğunu, bir şahsın içeri girerek kendisine doğru tek el ateş ettiğini, ancak şahsın eşgalini görmediğini, kimin yapabileceğini bilmediğini söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kimliği belirsiz kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.