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Koronavirüs sonrası Avrupa'daki otomobil satışları yüzde 52 azaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv üretimine 1 ay ara verilen Avrupa'da, Mart ayı satış rakamları ortaya çıktı.

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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretim gerçekleştiren birçok otomobil şirketi faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak bu durum, otomobil satışlarının da sert düşmesine neden oldu.

Mart ayında Avrupa'daki otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları mart'ta 853 bin 77 adede indi.

En sert düşüş İtalya'da 

Salgından en  ağır etkilenen ülkelerden İtalya'da otomobil satışları mart ayında yüzde 85.4 ile en büyük düşüşü kaydetti.

Almanya'da satışlar yüzde 37.7, Fransa'da yüzde 72.2 ve İspanya'da ise yüzde 69.3 gerileme kaydetti..

Volkswagen Grubu'nun satışları Mart'ta yüzde 43.6  gerilerken, Renault'un ve PSA Group satışları sırasıyla yüzde 63.7 ve yüzde 66.9 düşüş kaydetti.

BMW önceki aylarda Avrupa satışlarında artış kaydeden az sayıdaki üretici arasında yer almıştı. BMW satışları mart'ta yüzde 39.7 gerilerken rakibi Daimler'in satışları yüzde 40.6 düştü.

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