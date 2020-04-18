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Alaattin Çakıcı'ya 700 araçlık konvoy iddiası! Jandarma komutanlığından açıklama

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı, infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın cezaevinden çıkışı sırasındaki ’700 araç konvoyu’yla ilgili yaptığı açıklamada "O araçlar mesaisi biten personele ait" ifadelerini kullandı.

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Alaattin Çakıcı’nın Sincan F Tipi Cezaevi’nden tahliyesi sırasındaki ’700 araç konvoyu’ iddialarıyla ilgili açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Görevliler dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır"

Açıklamada şunlar kaydedildi: Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır.

"Araçlar mesaisi biten personele ait"

Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir.

'Ayrıcalık tanınmadı' vurgusu

Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir.

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