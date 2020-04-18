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Ayakkabısız sürücü arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıktı

ANTALYA'da trafikte arka lastikleri olmayan otomobilin seyrettiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Ayakkabısız sürücü kendisini ''Biraz sürmeye başladım, ondan sonra oldu'' diyerek savunmaya çalıştı.

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Antalya Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda, arka lastikleri olmayan bir otomobilin trafikte seyrettiği fark edildi. 07 NLH 33 plakalı otomobilin arka lastikleri olmadan jant üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Şahıs kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayağında ayakkabı olmadığı görülen şahsın kendisini savunmaya çalıştığı sözlere ise bir anlam verilemedi.

"Lastikçi tamir etmemişti"

Vatandaşların arka lastikleri olmadan jant üzerine ilerleyen bir otomobil gördüklerine dair ihbar yapmaları üzerine; güzergahta tedbir alan ekipler, otomobili Gazi Bulvarı Yeni Hal Kavşağı'nda durdurdu. Sürücü Rıdvan U. (28) gözaltına alındı. Otomobil, yapılan aramanın ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ayakkabı giymediği görülen şüpheli Rıdvan U, gazetecilerin "Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz?" sorusunu, "Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu." diye yanıtladı.

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