HABER /  YEREL
ADV Yılın en çok satan kitabı

Kayalıkların arasına düşen genç 24 saat sonra kurtarıldı arkadaşları korkup kaçtı

KAYSERİde, iki arkadaşıyla birlikte Derevenk Vadisi'ne yürüyüşe giden Ümit Akbulut (28), dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların arasında düştü. Akbulut, arkadaşlarının korkup kaçması sonrası vadiden geçen çobanın haber vermesiyle gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince olaydan 24 saat sonra kurtarıldı.

Abone ol

Elektrik işleri yapan Ümit Akbulut, iddiaya göre dün akşam iki arkadaşıyla birlikte Melikgazi ilçesi Derevenk Vadisi'nde gezintiye çıktı. Akbulut, dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların arasına düştü. Akbulut'un arkadaşları durumdan korkarak olay yerinden kaçtı. 

Genç adam ise sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılmayı bekledi. Bugün saat 17.30 sıralarında vadide koyunlarını otlatan bir çoban Akbulut'u görerek, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler mahsur kalan Akbulut'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Akbulut bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler yaklaşık 1 kilometre sedyeyle yaralıyı ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sokağa çıkma yasağı 31 şehirde başladı! Çıkana ceza kesilecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'ya 700 araçlık konvoy iddiası! Jandarma komutanlığından açıklama
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Adana'da camını kırıp içeri girdiği bankada yakalanan şüpheli: Benim adım felaket
Prof. Dr. Ercüment Ovalı şov yaptı bilim insanları ateş püskürdü
İnfaz yasası düzenlemesi ile Tosuncuk’a indirim gelecek mi? Ak Parti'den açıklama geldi
Samsun'da 99 yaşındaki Fatma Ay koronavirüsü yendi
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika MSB duyurdu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Tahliye olduğu günün akşamında vuruldu! Kanlar içinde yere yığıldı
Koronavirüs sonrası Avrupa'daki otomobil satışları yüzde 52 azaldı
Trump'tan koronavirüs ölümleriyle ilgili Çin yorumu! Açıklanandan daha yüksek
Hastanede tedavi görürken oğluyla koronavirüse yakalandı
23 Nisan şiirleri kısa 2-4 kıtalık 23 Nisan sözleri
Yorumlar 10 yorum