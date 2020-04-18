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İçişleri'nden korona denetimi! 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 il başta olmak üzere ülke genelinde koronavirüse karşı alınan kurallara uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

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51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi.

8.893 kişiye idari ve adli işlem

Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Adli ve idari işlem

Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3.598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1.265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve 1.645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6.642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

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