Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
DİLOVASI Belediyesi, öğrenciler için makam aracını satan Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaklaşan Ramazan ayı öncesi her haneye kumanya dağıtarak dayanışmayı üst seviyeye taşıyacak.
Dilovası Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı için çalışmalarına başladı. Covid-19 salgını dolayısıyla toplu organizasyonların yapılmayacağı Ramazan ayı için belediye ekipleri, ilçede ki her haneye Ramazan kumanyası götürecek. Hediye paketinde gıda maddeleri yer alacak. Bu vesile ile salgın sebebiyle evlerinde kalan herkese destek sağlanacak.
3 aşamalı plan
Dilovası Belediyesi hediye paketlerinin hijyeni için de özel önlemler alıyor. Öncelikle hediyelerin hazırlanacağı yeri dezenfente edecek olan belediye, ardından ürünlerin her biri içinde bu işlemi tekrar edecek.
Ürünlerin kolilenme işleminin ardından ise üçüncü bir dezenfekte işlemi daha yapılacak. Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından yardım kolileri gönül rahatlığı ile hanelere ulaştırılmış olacak.
Göreve geldiği günden beri imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile sadece Dilovası'nda değil, Türkiye genelinde vatandaşların büyük takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: Tüm dünya gibi ülkemizde korona salgınının tehtidi altında. Dilovalılar olarak bizler de herkes gibi elimizden geldiğince evde kal çağrılarına uyuyoruz.