Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı tüm ilçeye kumanya dağıtıyor

Göreve geldiği günden beri imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile sadece Dilovası'nda değil, Türkiye genelinde vatandaşların büyük takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: Tüm dünya gibi ülkemizde korona salgınının tehtidi altında. Dilovalılar olarak bizler de herkes gibi elimizden geldiğince evde kal çağrılarına uyuyoruz.