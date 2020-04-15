İhanete uğrayan Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı

Öfke kontrolünü yenmek için kliniğe yatmıştı: Sneijder ve eşi Cabau, geçen sene dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Daha sonra Cabau, Sneijder'in eğer kliniğe yatıp tedavi olursa, eşiyle kaldıkları yerden yoluna devam edebileceğini ifade etmişti. Evliliğini kurtarmak ve kendisini affettirmek için harekete geçen Sneijder, öfke kontrolünü yenmek için kliniğe yatmıştı.