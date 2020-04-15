İhanete uğrayan Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau karantinada ortaya çıktı
Hollandalı şarkıcı Emma Heesters ile aldatan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau henüz resmi olarak boşanmadı. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Yolanthe Cabau'nun keyfi yerinde gibi.
Futbol hayatına son noktayı koyan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau evliliklerinde kriz yaşıyor. Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" notunu düşmüş bu durum uzunca bir süre konuşulmuştu.
Emma Heesters ile yakınlaşmıştı: Wesley Sneijder, Hollandalı şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaşarak evliliğini yeniden çıkmaza sokmuştu. Hollanda basını Sneijder'in Emma Heesters ile yakınlaştığını yazarken, ünlü futbolcunun Cabau ile barışmasının artık zor olduğunu yazmıştı.
Bağış fayda etmemişti: Wesley Sneijder, eşinin gönlünü kazanmak için, Yolanthe Cabau'nun kurduğu 'Free A Girl' derneğine Anneler Günü'nde 2 milyon euro'luk yani 13 milyon 500 bin TL'lik bağış yapmıştı. Sneijder'in bu girişim de Cabau'nun boşanma kararını değiştirmemiş, boşanma tazminatı olarak 19 milyon euro alacağı ifade edilmişti.
Öfke kontrolünü yenmek için kliniğe yatmıştı: Sneijder ve eşi Cabau, geçen sene dokuz yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Daha sonra Cabau, Sneijder'in eğer kliniğe yatıp tedavi olursa, eşiyle kaldıkları yerden yoluna devam edebileceğini ifade etmişti. Evliliğini kurtarmak ve kendisini affettirmek için harekete geçen Sneijder, öfke kontrolünü yenmek için kliniğe yatmıştı.