Beşiktaş Başkanı Çebi'den Talisca ve maaş indirimi açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, maaş indirimi başta olmak üzere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maaş indirimi istedikleri futbolculardan henüz bekledikleri şekilde bir geri dönüş alamadıklarını bildirdi. Öte yandan Çebi, Talisca sorusuna cevap verdi.

"Henüz istediğimiz dönüş olmadı''

Kadrodaki tüm oyunculardan yıllık ücretlerinde indirim istediklerini aktaran Çebi, "Salgın nedeniyle futbolda yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda yerli ve yabancı oyuncularımızla görüştük. Henüz istediğimiz bir geri dönüş olmadı. Ancak ben futbolcuların bu yaşanan süreci anlayışla karşılayarak bizimle ortak noktada buluşacaklarına inanıyorum" dedi.

"Beşiktaş hep var olacaktır''

Birlikte hareket ederek krizden çıkabileceklerin altını çizen Başkan Çebi şöyle devam etti: “Taraftarımız da mutlaka bu süreçte Beşiktaş’ı yalnız bırakmayacaktır. Kimi zaman video konferans ile kimi zaman da sosyal mesafeyi koruyarak tesislerde bir araya gelip, sorunlarımızı masaya yatırıyoruz. Biz şahıslardan çok Beşiktaş için çalışmaya gayret ediyoruz. Herkes gider ama Beşiktaş hep var olacaktır. Futboldaki bu çıkmazı, UEFA ve FIFA’nın tavsiyelerini de dikkate alarak kendi içimizde çözüme kavuşturacağız.”

Talısca için yanıt

Beşiktaş Başkanı, Anderson Talisca ile ilgilenmediklerini açıkladı. Çin’de top koşturan Brezilyalı eski yıldızlarının transfer gündemlerinde yer almadığına vurgu yapan Çebi, “Talisca bizim ilgilendiğimiz bir isim değildi. Hep dışarıdan gündemimize sokulmaya çalışıldı. Maddi tablo ortada, böylesine bir transfere girecek lüksümüz yok. Transferde daha akılcı adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Birlik olmalıyız''

Başkan Çebi, Kulüpler Birliği’nin tavsiye kararlarını da değerlendirdi. Çebi, “Kulüpler Birliği’nde fikir ayrılıkları olabilir ama yapılan açıklama hepimizin ortak açıklamasıdır. Beş maddenin birinde fikir ayrılığı olabilir, bunlar önemli değil. Futbol dünyasının tüm unsurları bu pandemi döneminde mali açıdan zor günler geçiriyor. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek” dedi.

Kaynak: Milliyet