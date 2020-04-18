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Bakan Bekir Pakdemirli 1. dönem buzağı destekleri ödemelerinin tarihini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.

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Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı. 

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