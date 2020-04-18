Sokağa çıkma yasağın saatler kala fuhuş pazarlığı görüntülere böyle yansıdı

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına saatler kala cadde üzerinde yapılan fuhuş pazarlığı görüntülere yansıdı. Bekleyen bir kadın meraklı bakışlara aldırış etmeden araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

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Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü.

Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala kadının yanına gelen bazı araç sürücüleri, fuhuş için pazarlık yaptı.

Meraklı bakışlar altında pazarlık

Bölgeden geçen bisikletliler ise meraklı gözlerle kadına baktı. Kısa süre sonra kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı. Buna benzer görüntüler, aynı cadde ve saatte geçen hafta da yaşanmıştı.