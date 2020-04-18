HABER /  YEREL
ADV Yılın en çok satan kitabı

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

Abone ol

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Covid-19 tedbirlerine uyulmazsa sonbaharda ikinci dalga gelebilir
Ekrem İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Ali Koç'tan Edin Visca atağı! Bizzat Başkan Gümüşdağ'la görüşecek
İçişleri'nden korona denetimi! 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Sait Gönen'den kritik koronavirüs açılaması
Milletvekilleri arasında koronavirüs pozitif vaka var mı? TBMM Başkanı Şentop açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bekir Pakdemirli 1. dönem buzağı destekleri ödemelerinin tarihini açıkladı
Libya'da darbeci Hafter'e ağır darbe: Bomba yağdı
Tunceli'de Vefa ekibi sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların evlerini temizliyor
940 metrelik ihracat treni Orta Asya’ya doğru yola çıktı
Bakan Ersoy'dan turizm işletme sahiplerini sevindiren açıklama! Faaliyete başlayacak
Domatesli pilav tarifi vazgeçilmez tat!
Yorumlar