HABER /  YEREL
ADV Yılın en çok satan kitabı

İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı

İhlas Haber Ajansı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaş, ikinci cezasını yiyince tutanağı yırtıp yere attı.

Abone ol

Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini artırdı. Bursa'nın bir çok noktasında uygulama yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti.

Cem A. isimli vatandaş, ticarî taksisinin içinde ekiplere yakalandı. Geçen hafta da yasağa uymadığı için ceza yediğini belirten vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Cem A, ikinci defa ceza yiyince tutanağı yırtıp yere attı.

Bir başka sürücüye ise, hem sokağa çıkma yasağına uymadığı ve hem de ehliyeti yanında olmadığı için iki ayrı ceza kesildi. Bursa'da denetimler hız kesmeden devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gecenin Erdoğan fotoğrafı Twitter'da TT oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Ateş Kara'dan kritik koronavirüs açıklaması: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için erken
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hayat eve sığar mobil uygulaması' koronalıyı görünce size mesaj atıyor
Bakırköy'de siparişe gelen kurye yaşlı kadını para üstünü vermediği için boğarak öldürdü
Covid-19 tedbirlerine uyulmazsa sonbaharda ikinci dalga gelebilir
Ekrem İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Ali Koç'tan Edin Visca atağı! Bizzat Başkan Gümüşdağ'la görüşecek
ÖNCEKİ HABERLER
14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi
Türk bayraklı arabayla polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Sokağa çıkma yasağın saatler kala fuhuş pazarlığı görüntülere böyle yansıdı
Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı
Bakan Bekir Pakdemirli 1. dönem buzağı destekleri ödemelerinin tarihini açıkladı
23 Nisan şarkıları 2020 çocuk şarkısı notaları
Yorumlar 1 yorum