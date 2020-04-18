Gecenin Erdoğan fotoğrafı Twitter'da TT oldu
Twitter'da başlatılan #GeceninErdoğanFotoğrafı isimli hashtage trend topic listesine girdi. Toplumun farklı kesimlerinden insanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğendiği fotoğrafları paylaştılar.
Gece saatlerinde Twitter'da başlatılan #GeceninErdoğanFotoğrafı isimli hashtage kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların gece boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı fotoğraflarını paylaştığı hashtag bir anda Twitter Türkiye'nin zirvesine oturdu. Çok sayıda siyasetçi ve ünlü isim, açılan etikete sessiz kalmadı ve birbirinden farklı fotoğrafları paylaştılar.
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